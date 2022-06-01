Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Украина должна превратиться в «демократическую страну, способную защититься при новом конфликте». Об этом заявил президент США Джо Байден, 31 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

Демократия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, именно такую цель преследуют американские власти, помогая Киеву противостоять России в рамках специальной военной операции.

Байден отметил, что США передадут Украине более современные ракетные системы и боеприпасы, но призывают украинскую сторону не совершать атаки за пределами границ страны, а также якобы не предоставляют Киеву такие возможности.

Президент подчеркнул, что Вашингтон не желает войны России и НАТО. Вместе с тем он добавил, что США не пойдут на прямой конфликт с РФ, если не будут атаковать сами или их союзники.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович пригрозил Вашингтону «образцово-показательной истерикой» со стороны Украины, если Киеву не передадут реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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