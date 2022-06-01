Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Обвинение в адрес президента России Владимира Путина в связи с рекордным ростом цен на бензин в очередной раз выдвинула американская администрация. Соответствующее заявление сделала 31 мая официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для СМИ.

Цены на бензин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Рост цен на бензин в США составил за последние месяцы 60%, при этом власти США считают подорожание топлива исключительно виной президента России Владимира Путина.

Точно так же и подорожание топлива, ускорившее инфляцию до максимума за последние 40 лет, американская администрация считает следствием конфликта на Украине, в котором своей вины Соединённые Штаты не видят и, соответственно, не признают.

«Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина… Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60 процентов за последние несколько месяцев, связан с наращиванием (сил) и его вторжением на Украину», —указала пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер.

По данным Американской автомобильной ассоциации, назвавшей ситуацию с ценами на бензин «беспрецедентными», средняя стоимость галлона (3,785 л) бензина побила очередной рекорд 24 мая и составила 4,598 доллара. Самым дорогим бензин оказался для жителей штата Калифорния: стоимость составила в среднем 6,069 доллара за галлон.

Стоит напомнить, что США сами отказались от закупок нефти в России на фоне спецоперации на Украине. Более того, Вашингтон приветствовал аналогичное решение, которое приняли ранее страны Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден проведет встречу с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом на фоне исторически высокой инфляции в стране.

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