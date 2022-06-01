Магадан, 1 июня, 2022, 04:34 — ИА Регнум. В Магадане на Театральной площади 31 мая состоялся митинг в поддержку специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В акции участвовали депутаты, представители молодёжной палаты, жители города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Пресс-служба Магаданской областной думы Акция в Магадане в поддержку спецоперации

На митинг пришли почти 800 колымчан, чтобы выразить поддержку Вооруженным силам России, Народной милиции ЛНР и ДНР, жителям освобожденных от неонацистов и бандеровцев территорий Украины, президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Организатором митинга выступила Магаданская областная общественная организация «Боевое братство», возглавляемая вице-спикером заксобрания Эдуардом Козловым.

«С начала специальной операции на Украине выявлены миллионы фейков о нашей стране. Этот инструмент кибервойны негативно воздействует на людей всех возрастов, искажает объективную информацию о событиях в украинских городах и селах. Откровенная ложь заполонила все социальные сети. Она транслируется в разных форматах, затеняя гуманитарную миссию России, нашу помощь украинцам. Мы собрались вместе, чтобы поддержать наших военных, продолжающих вслед за дедами и прадедами борьбу с нацизмом, чтобы никто и никогда не смел фальсифицировать историю. За нами — правда», — обратился к собравшимся руководитель военно-патриотического клуба «Наследие» Даниил Сомов.

По мнению руководителя штаба Национального освободительного движения в Магаданской области Александра Ермакова, Украина является частью нашего тысячелетнего государства, вписана в отечественную историю потом и кровью.

«Сегодня мы выражаем поддержку нашим единственным верным союзникам — армии, флоту и Верховному главнокомандующему страны, опередившему нашего врага и не допустившему трагедию 22 июня 1941 года. Сила духа солдат, освобождающих территории Украины, напрямую зависит от мощи нашей поддержки», — поддержал председатель Объединения организаций профсоюзов Магаданской области Игорь Легенький.

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«Мы за мир без нацизма и лжи, за дружбу, уважение и конструктивное взаимодействие людей разных национальностей. Мы верим в свое Отечество, поддерживаем и будем поддерживать ребят, освобождающих Донбасс от многолетнего геноцида, украинцев — от русофобии и агрессивно насаждаемой политики милитаризма», — добавил депутат Владимир Милотворский.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсонская область собирается войти в состав России в качестве полноценного субъекта.