Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Соединенные Штаты не хотят спровоцировать конфликт между Россией и НАТО, сообщает пресс-служба американского Белого дома.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы не можем стремиться к войне между НАТО и Россией», — заявили в администрации президента США Джо Байдена.

В Белом доме добавили, что США по-прежнему не планируют направлять свои подразделения или подразделения союзников по НАТО для поддержки украинских карателей. Также в Вашингтоне открестились от планов вступать в открытый конфликт с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты объявят о новых мерах поддержки киевского режима в ближайшие дни. По его словам, Вашингтон намерен ввести новые санкции против России, а также поставить оружие Киеву.