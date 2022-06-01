Красноярск, 1 июня 2022, 03:16 — REGNUM В среду, 1 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В 07:00 на Театральной площади было +13 °C.
Ночью с 1 на 2 июня ожидается до +10… +13 °C, облачно, дождь.
Скорость ветра южной четверти 5−10 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 725 мм рт. ст.
В четверг, 2 июня, в Красноярске до +10… +16 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +5… +7 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.
В пятницу, 3 июня, в Красноярске ожидается до +9… +13 °C днём и до +2… +4 °C ночью. Облачно, днём дождь.
По данным Среднесибирского УГМС, 1−2 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Как сообщало ИА REGNUM, на большей части территории России температура воздуха в июне ожидается выше нормы, а в целом погода летом будет переменчивой, с частыми дождями.
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