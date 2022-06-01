Красноярск, 1 июня, 2022, 03:16 — ИА Регнум. В среду, 1 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Борис Кустодиев. Гроза

В 07:00 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 1 на 2 июня ожидается до +10… +13 °C, облачно, дождь.

Скорость ветра южной четверти 5−10 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 725 мм рт. ст.

В четверг, 2 июня, в Красноярске до +10… +16 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +5… +7 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.

В пятницу, 3 июня, в Красноярске ожидается до +9… +13 °C днём и до +2… +4 °C ночью. Облачно, днём дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 1−2 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Как сообщало ИА REGNUM, на большей части территории России температура воздуха в июне ожидается выше нормы, а в целом погода летом будет переменчивой, с частыми дождями.

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