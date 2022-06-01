Яунде, , 03:16 — REGNUM Боевики из сепаратистских группировок совершили нападения на два населенных пункта в Юго-Западном регионе Камеруна, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Африка (сс) Atlas Green

Сообщается, что боевики атаковали две деревни в районе Аквайя. В результате стрельбы погибли 20 мирных жителей, включая женщин. При этом очевидцы насчитали 24 тела погибших после нападения.

Также боевики попытались похитить нескольких деревенских жителей, однако подробностей по этому вопросу источник не предоставил. Отмечается, что местные жители смогли рассказать о случившемся только спустя несколько часов из-за проблем со связью в этом районе. Также 500 местных жителей покинули свои дома из-за опасности повторных нападений.