Москва, , 03:10 — REGNUM Симптомы отравления пестицидами, которые могут попасть в организм человека вместе с фруктами и овощами, перечислила специалист управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ольга Фомичева.

Овощи

Эксперт напомнила, что содержание вредных веществ в продукции регламентируется нормативными правовыми актами. Это справедливо как для отечественной продукции, так и для импортной. При этом ведомство регулярно выявляет превышение концентрации химикатов в фруктах и овощах, а также следит за тем, чтобы опасные продукты не попали на прилавки магазинов.

«Клиническая картина острого отравления пестицидами различается в зависимости от вида химиката. Общие и наиболее частые симптомы — слабость, беспокойство, судороги, диспепсические расстройства, онемение конечностей, паралич, головокружение», — приводит слова Фомичевой Sputnik.

Она добавила, что при появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу. Эксперт подчеркнула, что при остром отравлении пестицидами может произойти паралич или судороги. В долгосрочной перспективе накопление опасных веществ в организме может привести к онкологическим заболеваниям.

Специалист также посоветовала требовать сертификаты о безопасности продуктов перед покупкой у продавца. Она добавила, что не следует покупать овощи и фрукты на «стихийных рынках».