Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Министр финансов США Джаннет Йеллен признала, что ошиблась в оценке того, как инфляция может повлиять на американскую экономику. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN.

Джанет Йеллен U.S. Federal Reserve

Ранее чиновник утверждала, что рост цен на товары и услуги несет «малый риск» для страны. Йеллен объяснила, что США столкнулись с «непредвиденными и существенными ударами» по своей экономике, а это спровоцировало еще больший рост цен на энергию и продовольствие.

Кроме того, по словам министра, такая ситуация породила проблемы в цепочках поставок. Рководитель ведомства подчеркнула, что названные ею факторы еще более негативно отразились на американской экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая глава Белого дома Джо Байден заявил, что Федеральная резервная система США (ФРС) в первую очередь ответственна за контроль инфляции в стране. При этом президент дал обещание, что будет оказывать «неподобающего влияния» на указанное финансовое учреждение.

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