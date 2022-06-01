Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Очередной, пятый суборбитальный полёт корабля New Shepard американской компании Blue Origin с шестью туристами на борту запланирован на 4 июня с космодрома в штате Техас (США). Об этом 31 мая сообщает пресс-служба компании.

Пуск Кадр из видео «Трансляция пуска Blue Origin New Shepard». youtube.com

пресс-служба компании Blue Origin «Blue Origin объявляет, что старт… состоится в субботу, 4 июня».

Второй полёт корабля New Shepard в текущем году ранее был запланирован на 20 мая. Но за два дня до старта техники выявили проблемы в работе одной из резервных систем, что привело к переносу старта.

Окно для запуска с космодрома, расположенного вблизи города Ван-Хорн (штат Техас), откроется в 08:00 по местному времени (16:00 мск).

В состав экипажа, который за 11 минут полёта поднимется на высоту около 100 километров, входят инвестор Эван Дик, предприниматели Хэмиш Хардинг, Виктор Весково и Джейсон Робинсон, экс-сотрудница NASA Катя Эчазаррета, а также бразильский инженер Виктор Корреа Эспанья.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Blue Origin успешно осуществила первый в 2022 году суборбитальный полёт корабля New Shepard с космическими туристами на борту.

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