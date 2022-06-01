Москва, , 02:57 — REGNUM Полностью прекратить свою деятельность в России могут гостиничные сети Marriott (работает в том числе под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton. Об этом 1 июня рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров в интервью газете «Известия».

Отель Marriott Globetrotter19

Уточняется, что решение об уходе гостиничных брендов из России может быть принято не только из-за санкционных мер и возникших в связи с этим сложностей в логистике, но и из-за падения трафика. Бухаров пояснил, что начиная с марта произошло резкое падение числа иностранных гостей, которые могут себе позволить заказать номер в гостинице стоимостью 60—100 тыс. рублей за сутки.

Бухаров указал, что в России отели расположены в зданиях, которые не принадлежат сети. В случае ухода иностранных компаний из России, вероятнее всего, собственники зданий перезапустят бизнес с использованием привычных для туристов названий. Бухаров добавил, что в России разрешены параллельный импорт и принудительное лицензирование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что антироссийские санкции и связанный с ними возможный уход с российского гостиничного рынка больших международных брендов может способствовать развитию российского гостиничного бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции могут стать толчком для развития российского гостиничного бизнеса