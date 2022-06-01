Анадырь, 1 июня, 2022, 04:29 — ИА Регнум. В День защиты детей председатель думы Чукотки Валентина Рудченко напомнила о чудовищных преступлениях украинских фашистов, которые на протяжении восьми лет методично обстреливают мирные города Донбасса. Мишенью боевиков становятся больницы, школы, детские сады. Власти ДНР заявляют о 7550 погибших мирных жителях за всё время конфликта, 117 из них — дети.

Богдан Борман ИА REGNUM День Победы в посёлке Белосарайская коса (ДНР)

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«Символом ужаса фашистской политики Киева стала Аллея ангелов в память о погибших детях Донбасса. Это наша общая боль. Таких мемориалов не должно быть! Тем не менее на гранитной плите высечены имена и возраст убитых детей, где каждая строчка заставляет содрогнуться, а глаза отказываются верить увиденному. За каждую невинную жертву эти нелюди заплатят тысячекратную цену.

В этот день хочется пожелать всем детям мирного неба и простых детских радостей. Дети не должны становиться мучениками, они должны жить», — сказала спикер окружной думы Валентина Рудченко.

По информации минздрава ДНР на 30 мая на территории республики погибли 117 детей, из них 35 — с февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Краматорске (ДНР) украинские боевики заминировали местность рядом с детской поликлиникой.