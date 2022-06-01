Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Реализация американской лунной программы Artemis («Артемида») до 2025 года потребует $93 млрд, сообщил главный аудитор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пол Мартин. Об этом говорится в докладе агентства, составленном для Конгресса США.

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По словам Мартина, полет человека на Луну в рамках Artemis придется сдвинуть с 2024 года на 2026 год из-за задержек трех первых миссий указанной программы и технических сложностей, а также из-за необходимости создать посадочный модуль и скафандры для астронавтов.

Кроме того, главный аудитор отметил, что NASA «пока не может произвести точную предварительную оценку лунной программы».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая власти Колумбии объявили о подписании договора с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США по участию латиноамериканской республики в программе Artemis.

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