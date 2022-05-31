Макеевка, ДНР, 1 июня, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Пожар был ликвидирован на территории Ясиновского коксохимического завода в городе Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 мая сообщила пресс-служба МЧС ДНР в своём телеграм-канале.

Dave Hogg Пожар

Пожар на коксохимическом заводе в Макеевке возник 31 мая в 19:00 мск в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Произошло факельное горение газопровода высокого давления. При этом завод расположен менее чем в километре от жилого микрорайона и от железнодорожного вокзала.

О ликвидации пожара было объявлено в 21:52 мск. В борьбе с огнём принимали участие шесть пожарно-спасательных отделений города Макеевки. Согласно уточнённым данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Размер причинённого материального ущерба устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пятилетней девочки при обстреле города Макеевки украинскими карателями.