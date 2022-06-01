Москва, , 02:32 — REGNUM В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях в ближайшие дни температура воздуха будет соответствовать уровню июля. Об этом 1 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара

приводит слова Вильфанда ТАСС «Лето начинается явным образом. На юге России будет стоять июльская погода. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Ставрополье, Краснодарском крае температура будет на четыре-пять градусов выше нормы, а там ведь и нормы высокие».

По словам метеоролога, на юге России ожидается «настоящая курортная погода», когда температура воздуха будет подниматься до +35… +37 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на большей части территории России температура воздуха в июне ожидается выше нормы, а в целом погода летом будет переменчивой, с частыми дождями.

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