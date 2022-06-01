Республика Коста-Рика, , 02:27 — REGNUM Объекты системы здравоохранения стали целью новой кибератаки в Коста-Рике, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Фонд социального обеспечения республики (CCSS).

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Нападение коснулось около 1200 больниц и клиник, после чего CCSS отключил свою компьютерную систему, и национальная платформа здравоохранения перестала функционировать. В ведомстве заверили, что в ближайшие дни ее работоспособность будет восстановлена.

В CCSS также отметили, что в результате действий хакеров пострадали 30 из 1500 серверов. Глава организации Альваро Рамос заявил, что у властей нет причин говорить об утечке или утере критически важной информации. За последние несколько недель Коста-Рика подверглась десяткам подобных кибератак.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая нападению неизвестных хакеров подверглись информационные ресурсы Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР).

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