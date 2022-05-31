Анадырь, 1 июня, 2022, 02:24 — ИА Регнум. В лесах Чукотки начался пожароопасный сезон — на 1 июня природные пожары не зарегистрированы, но уже запланировано два вылета авиапатрулей — в Анадырском и Билибинском районах. Продолжается наращивание группировки парашютно-десантной пожарной службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

На Чукотке находятся уже 19 авиапожарных и четыре лётчика-наблюдателя. 11 сотрудников ПДПС базируются в селе Марково, где наблюдается 3 (средний) класс пожарной опасности по условиям погоды. Ещё девять специалистов «Базы авиационной охраны лесов Чукотского АО» дислоцированы в Билибинском районе. Класс пожарной опасности на территории лесного фонда района по условиям погоды — 1-2.

Группа из 17 специалистов окружной «Базы авиационной охраны лесов» прибудет 6–8 июня. Десантники-пожарные будут направлены на борьбу с пожарами в соответствии с обстановкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году финансирование на борьбу с лесными пожарами на Чукотке значительно увеличено, что позволило привлечь дополнительные силы и средства.