Анадырь, 1 июня, 2022, 02:14 — ИА Регнум. В морском порту Беринговский на Чукотке 31 мая приступили к разгрузке первого в этом году судна навигации «Чукотской торговой компании». На сухогрузе «Танир» из Владивостока доставили технику, строительные материалы, оборудование, а также контейнеры с продуктами. После разгрузки «Танир» загрузят углем для доставки в населенные пункты округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Роман Копин Судно на Чукотке

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В столице Приморья стоят под погрузкой ещё два судна: «Билибино» и «Лев Яшин», которые в июне привезут также стройматериалы и продукты.

В этом году на Чукотку перевозчики планируют совершить 21 рейс из Владивостока и 16 — из Архангельска, будет выполнено 46 судозаходов, что на 5% больше, чем в 2021 году. Общий объем грузов составит порядка 650 тыс. тонн — на 20% больше, чем в прошлую навигацию. План завоза нефтепродуктов — 160 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Костромской грузовой речной порт возобновил работу спустя 20 лет.