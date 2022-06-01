Москва, , 02:13 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 4550 га (21%) и составляет 17 130 га. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар ИА REGNUM

По данным ведомства, в России за прошедшие сутки было ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 5259 га.

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «На 00:00 мск 1 июня 2022 г. на территории Российской Федерации действовало 28 лесных пожаров на площади 17 130 га, по которым проводились работы по активному тушению».

Больше всего от продолжающихся лесных пожаров страдают Иркутская область (12 280 га), Красноярский край (2713 га) и Томская область (1773 га).

В предшествующие сутки общая площадь лесных пожаров в России сократилась на 34 049 га, более чем в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с июня штрафы для граждан за нарушения противопожарной безопасности вырастут в 15−20 раз, для юрлиц — в два-три раза. В частности, штраф за нарушение противопожарной безопасности в лесах повышается до 400 тысяч рублей.

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