В России площадь лесных пожаров за сутки сократилась на 21%
Москва, 1 июня, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 4550 га (21%) и составляет 17 130 га. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
По данным ведомства, в России за прошедшие сутки было ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 5259 га.
Больше всего от продолжающихся лесных пожаров страдают Иркутская область (12 280 га), Красноярский край (2713 га) и Томская область (1773 га).
В предшествующие сутки общая площадь лесных пожаров в России сократилась на 34 049 га, более чем в два раза.
Как сообщало ИА REGNUM, в России с июня штрафы для граждан за нарушения противопожарной безопасности вырастут в 15−20 раз, для юрлиц — в два-три раза. В частности, штраф за нарушение противопожарной безопасности в лесах повышается до 400 тысяч рублей.