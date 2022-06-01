Москва, , 02:11 — REGNUM Аэропорты России предложили правительству страны разрешить открыть магазины беспошлинной торговли для внутренних авиаперелетов, заявил глава совета директоров столичной воздушной гавани «Внуково» Виталий Ванцев.

Самолет Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства», — цитирует его РБК.

Он добавил, что воздушные гавани таким образом смогут получить дополнительную прибыль и покрыть издержки от снижения количества международных авиаперелетов. Также пассажирам будет выгодно приобретать продукцию по ценам ниже рыночных.

В связи с этим аэропорты России попросили правительство ввести режим беспошлинной торговли в зоне вылета на внутренних авиарейсах до конца 2023 года. Агентство указывает, что предложение уже рассматривает первый вице-премьер Андрей Белоусов.