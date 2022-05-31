Москва, 1 июня, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Аэропорты России предложили правительству страны разрешить открыть магазины беспошлинной торговли для внутренних авиаперелетов, заявил глава совета директоров столичной воздушной гавани «Внуково» Виталий Ванцев.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

«Пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства», — цитирует его РБК.

Он добавил, что воздушные гавани таким образом смогут получить дополнительную прибыль и покрыть издержки от снижения количества международных авиаперелетов. Также пассажирам будет выгодно приобретать продукцию по ценам ниже рыночных.

В связи с этим аэропорты России попросили правительство ввести режим беспошлинной торговли в зоне вылета на внутренних авиарейсах до конца 2023 года. Агентство указывает, что предложение уже рассматривает первый вице-премьер Андрей Белоусов.