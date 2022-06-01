Бобруйск, Белоруссия, 1 июня, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В белорусском Бобруйске на заводе «Белшина» выпустили первую в Белоруссии шину с посадочным диаметром 19 дюймов для кроссоверов. Об этом 31 мая сообщил белорусский телеканал ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Раньше шины подобного диаметра в Белоруссию завозились из-за границы, это отражалось на их высокой цене. Производитель гарантирует, что по качеству белорусские шина ничем не будет уступать иностранным аналогам. Ожидается, что к осени новинка поступит в продажу.