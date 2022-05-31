Абуджа, 1 июня, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Примерно 30 дружинников были убиты в результате нападения группы вооруженных боевиков в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти и источник в службе безопасности страны.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Нападение произошло после того, как бандиты угнали скот у жителей ряда деревень в районе Бунгунду. Дружинники начали преследовать похитителей, но попали в засаду и злоумышленники открыли по ним огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в штате Кацина группа вооруженных боевиков напала на одну из деревень и убила 12 местных жителей.