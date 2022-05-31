Анадырь, 1 июня, 2022, 01:53 — ИА Регнум. На Чукотке в рамках мероприятий по повышению мобильности трудовых ресурсов пять работодателей трудоустроят 27 работников из других российских регионов. Размер господдержки составляет 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

Читайте также: Правительство одобрило проект по поддержке переезжающих для трудоустройства

«В программе принимают участие «Чукотснаб», «Чукотэнерго», «Чукотавиа», «Авант» и «Пищевой комплекс «Полярный». Деньги работодатель может направить на меры поддержки привлекаемых работников — оплату расходов на переезд работника и членов его семьи, обеспечение жильем на территории округа, как аренды, так и частичной оплаты покупки жилого помещения, затрат на обучение сотрудника, материальную помощь для обустройства на новом месте и другое», — пояснили специалисты.

Помощь оказывается в рамках дополнительных мероприятий в сфере занятости населения регионального проекта «Содействие занятости» федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В 2021 году в региональной программе участвовали четыре работодателя. На Чукотку приехали 23 специалиста.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ 8 апреля одобрило законопроект, направленный на повышение мобильности трудовых ресурсов, поддержку граждан, переезжающих по направлению службы занятости для трудоустройства.