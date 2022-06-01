Тимур Кондратьев, 1 июня 2022, 09:16 — REGNUM Сообщение прокуратуры Киевской области о том, что ведущего инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов» задержали на Украине за якобы поддержку спецоперации России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Айвазовский. Хаос. Сотворение мира. 1841
Иван Айвазовский. Хаос. Сотворение мира. 1841

«Хоть кого-то украинская власть может победить — собственного гражданина», — пишет Виктория И.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет ничего удивительного в произошедшем, потому что Украиной нынче правит неонацистский режим, который не будет цацкаться с инакомыслящими слоями населения.

«Всё логично. У кровавого киевского режима начались репрессии», — отметила Алия Н.

«И после этого украинцы будут визжать, что на Украине демократия, а в России тоталитаризм? По-моему, бандеровцы брешут, как дышат, а дышат часто», — указывает Алекс Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что из-за подобного беспредела многие украинские жители боятся высказывать какую-либо поддержку действиям Российской Федерации.

Антонов О. К. памятная плита, Саратов. Россия
Антонов О. К. памятная плита, Саратов. Россия
Ирина Я.

«Бедный народ. Репрессии самые настоящие! Неудивительно, что многие украинцы общаться с нами не стремятся — боятся! Свое зверьё вышло на охоту», — считает Нина В.

«Зеленский и его команда сошли с ума. Они воюют с собственным народом. Это очень грязная судебная система, которая готова закатать любого человека в асфальт, если это будет выгодно правящему режиму. А правят там сейчас нацисты», — подметил Григорий А.

Часть людей не понимает, зачем инженер такого значимого для Украины предприятия, как «Антонов», публично высказывал свою поддержку спецоперации России, оставаясь при этом на подконтрольной Киеву территории.

«Ну и почему он тогда остался на Украине? Думал, что не заметят? Если ты специалист, тем более хороший инженер-конструктор, то оттуда уже в начале 2014 года надо было валить», — поделился своим мнением Валерий Ф.

«А почему он высказывал своё мнение в нацистской стране? На что был расчёт? Естественно, что его заграбастали. Поддерживать Россию на Украине — это всё равн, что быть евреем на территории нацистской Германии», — сравнил Марк Ш.

Ряд пользователей заподозрили украинских правоохранителей в том, что они попросту подстроили это дело, навязывая подозреваемому гражданину то, что никто бы в здравом уме, с учётом всех обстоятельств, делать не стал.

«А я вот не уверен, что этот бедолага вообще что-то там в поддержку России делал. «Антонова» на Украине уже нет, и не предвидится его восстановление. т.е. специалисты и инженеры киевскому режиму не нужны. Зато нужно обрабатывать население русофобской пропагандой. Вот и взяли мужика в качестве пугала», — подозревает Николай В.

Разрушенный самолет Ан-225 авиапредприятия «Антонов». Гостомель. 2022
Разрушенный самолет Ан-225 авиапредприятия «Антонов». Гостомель. 2022
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Нашлись и те, кто отмечают, что украинские жители, посаженные киевским нацистским режимом в тюрьмы, в скором времени будут освобождены, но всё зависит от того, как быстро Вооружённые силы России будут продвигаться в сторону столицы Украины.

«Потерпите, братцы, скоро мы освободим наши земли. Немного осталось. Они его заграбастали не за поддержку России, а из-за того, что он конструктор, может, хотел в Россию переехать», — написал пользователь Распутица.

Напомним, 31 мая прокуратура Киевской области сообщила в Telegram-канале о том, что ведущего инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов» задержали на Украине за якобы поддержку спецоперации России.