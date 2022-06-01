Лондон, , 01:44 — REGNUM 21-летний голкипер «Валенсии» и сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге 2021/22. Об этом 31 мая сообщило издание Marca.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

По информации источника, в подписании Мамардашвили заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм». В соглашение грузинского вратаря с «летучими мышами» предусмотрена опция выкупа футболиста за 20 миллионов евро.

При этом трансферная стоимость Георгия Мамардашвили, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Текущее соглашение грузинского футболиста с «летучими мышами» рассчитано до 30 июня 2024 года.