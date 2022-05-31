Валенсия, Испания, 1 июня, 2022, 01:40 — ИА Регнум. 44-летний итальянский специалист и бывший наставник «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо в летнее трансферное окно может стать новым главным тренером испанской «Валенсии». Об этом 31 мая сообщило издание Sport. es.

acmilanfan.ru Дженнаро Гаттузо

По информации источника, «летучие мыши» предлагают Гаттузо подписать двухлетнее соглашение, рассчитанное до 30 июня 2024 года. Также в контракте будет предусмотрена опция продления контракта еще на один сезон.

Сезон 2021/22 испанская «Валенсия», одержав одиннадцать побед, потерпев двенадцать поражений и набрав 48 очков, завершила на девятом месте в турнирной таблице Примеры.