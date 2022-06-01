Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Идею тотального запрета на торговлю короткоствольным оружием не поддерживает президент США Джозеф Байден. Об этом сообщила 31 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

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Пресс-секретаря Белого дома попросили прокомментировать намерение Либеральной партии Канады премьер-министра Джастина Трюдо законодательно запретить в своей стране пистолеты и револьверы.

Жан-Пьер пояснила, что президент США не поддерживает тотальный запрет на торговлю короткоствольным оружием, но добавила, что американский лидер выступает против продажи штурмового оружия и магазинов большой ёмкости.

Кроме того, по словам Жан-Пьер, президент США выступает за сбор более подробной информации о покупателе оружия, чтобы оно не попало в руки опасных для общества людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден планирует встретиться с законодателями в Конгрессе для обсуждения ужесточения оружейных законов после стрельбы в начальной школе в Техасе, в результате которой погибли 22 человека.

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