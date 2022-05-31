Мадрид, 1 июня, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что 34-летий центрфорвард сборной Франции Карим Бензема получит «Золотой мяч».

Антон Зайцев Карим Бензема

«Думаю, равных ему нет. Де Брёйне, Куртуа, Мане, Винисиус провели очень хороший сезон, но если учитывать все факторы, то «Золотой мяч» на 99% уже у Карима», — цитирует Азара издание Marca.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Карим Бензема принял участие в 32-х матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился 27-ю забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету француза 16 (15+1) очков по системе гол+пас в двенадцати встречах.