Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Американские власти в ближайшие дни собираются объявить о дополнительных мерах поддержки Украины, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 31 мая на брифинге.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, речь идет о новых шагах против России, затрагивающих экономическую сферу. Кроме того, США намерены продолжать «развивать оборонные возможности Киева».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что антироссийские санкции начнут достигнут максимального эффекта уже летом 2022 года.

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