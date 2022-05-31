Вашингтон, 1 июня, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Американские власти в ближайшие дни собираются объявить о дополнительных мерах поддержки Украины, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 31 мая на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, речь идет о новых шагах против России, затрагивающих экономическую сферу. Кроме того, США намерены продолжать «развивать оборонные возможности Киева».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что антироссийские санкции достигнут максимального эффекта уже летом 2022 года.