Москва, 1 июня 2022, 01:10 — REGNUM На большей части территории России температура воздуха в июне ожидается выше нормы, а в целом погода летом будет переменчивой, с частыми дождями. Об этом 1 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На юге Западной Сибири, в Хабаровском и Приморском краях июньская температура, наоборот, ожидается около и ниже нормы.
Что касается дождей, на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии, Якутии и на Чукотке в июне ожидается их дефицит. А в Алтайском крае, в Архангельской области и на юге Новосибирской области, в Коми, Ямало-Ненецком АО ожидаются аномальные осадки.
Как сообщало ИА REGNUM, пляжи Черноморского побережья откроются для купания в середине июня, когда морская вода прогреется до +20 °C.
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