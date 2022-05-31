Москва, 1 июня, 2022, 01:10 — ИА Регнум. На большей части территории России температура воздуха в июне ожидается выше нормы, а в целом погода летом будет переменчивой, с частыми дождями. Об этом 1 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Жара, солнце, лето

приводит слова Вильфанда ТАСС «Северо-Западный федеральный округ, юг европейской части, Краснодарский край, Ставрополье, юг Черноземья и юг Приволжского федерального округа — здесь везде среднемесячная температура в июне выше нормы. Также она прогнозируется выше нормы на северной половине азиатской части страны».

На юге Западной Сибири, в Хабаровском и Приморском краях июньская температура, наоборот, ожидается около и ниже нормы.

Что касается дождей, на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии, Якутии и на Чукотке в июне ожидается их дефицит. А в Алтайском крае, в Архангельской области и на юге Новосибирской области, в Коми, Ямало-Ненецком АО ожидаются аномальные осадки.

Роман Вильфанд «У многих создаётся впечатление, что дожди летом — это плохая погода. Но нужно помнить, что лето — самый дождливый сезон на всей территории России. Так что осадки летом — это нормально и естественно».

Как сообщало ИА REGNUM, пляжи Черноморского побережья откроются для купания в середине июня, когда морская вода прогреется до +20 °C.