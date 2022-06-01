Вашингтон, , 01:06 — REGNUM Американский банк Citigroup может сохранить лицензию и продолжить проведение ряда операций на территории России, сообщило издание Financial Times со ссылкой на исполнительного директора компании Джейн Фрейзер.

Штаб-квартира Citigroup в Нью-Йорке Beyond My Ken

Вместе с тем организация намерена уменьшить свое присутствие в РФ, о чем было объявлено ранее. По словам Фрейзер, в Citigroup еще не определились с размерами сокращения деятельности в стране.

В марте компания сообщила, что прекращает принимать заявки от новых клиентов в России, а через месяц предупредила о продаже значительной части бизнеса в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая стало известно о том, что немецкий Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета нескольких крупных российских банков и перестал работать с ними.

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