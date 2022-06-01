Эр-Рияд, , 00:58 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в совместном министерском заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава МИД России проведёт двусторонние встречи с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и главой МИД Кувейта шейхом Ахмедом Насером ас-Сабахом.

Лавров прибыл в Саудовскую Аравию из Бахрейна, где у него состоялись переговоры с главой МИД Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни. Кроме того, глава МИД России встретился с королем страны шейхом Хамадом бен Иса Аль Халифой и наследным принцем Сальманом бен Хамадом бен Иса Аль Халифой.

Россия поддерживает связь с монархиями Аравийского полуострова. предполагается, что министры на встрече уделят особое внимание ситуации с ценами на рынке энергоносителей, развитию торгово-экономических отношений, военной операции на Украине. Многие страны арабского мира проявляют интерес к установлению партнерских отношений с Шанхайской организацией сотрудничества и со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Москва и Эр-Рияд традиционно поддерживают дружеские и тесные торгово-экономические связи. Саудовская Аравия уже подтвердила свое участие в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 15 по 18 июня.

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