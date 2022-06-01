Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Грузинские педагоги провели акцию протеста у здания парламента страны, сообщает 31 мая телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Учителя требуют изменить статью в законе об образовании, согласно которой статус сертифицированного учителя будет приостановлен из-за несдачи квалификационного экзамена.

В противном случае педагоги грозят организацией масштабных митингов, одним из требований которых станет отставка министра образования. Учителя обратились в парламент с законодательной инициативой в апреле, но законодательный орган откладывает обсуждение этого предложения по неизвестным причинам.