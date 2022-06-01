Минск, 1 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Народное ополчение в Белоруссии — это «не призыв в армию», а «единение народа, мобилизация духа и силы народной для противостояния агрессорам». Об этом рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Давыдько, его цитирует телеграм-канал Палаты представителей.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

Геннадий Давыдько «Пришла пора и нам встать в исторический строй, «ополчиться», сплотиться, собраться с силами. Понятно, что это — мера чрезвычайная, а значит, несмотря на мирные весенние пейзажи и привычные плановые дела в полях, на заводах и в кабинетах, пришла пора всем осознать реальную степень опасности для нашего мира, самой жизни. А ещë это означает, что все, кто гордо называл себя патриотом, теперь имеют реальный шанс доказать это на деле».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин 27 мая рассказал, что в республике планируют создать народное ополчение.