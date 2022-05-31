Новый Орлеан, США, 1 июня, 2022, 00:46 — ИА Регнум. В городе Новом Орлеане (штат Луизиана, США) от полученных ран скончалась одна из пострадавших при стрельбе на территории университета. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба городской полиции.

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пресс-служба полиции Нового Орлеана «Одна из пострадавших в данном инциденте — женщина (преклонного возраста) — скончалась в местной больнице. Полиция расследует происшествие как убийство».

Двое других пострадавших при перестрелке находятся в больнице, об их состоянии данных нет.

По информации телеканала Fox News, стрельба произошла во время выпускной церемонии, проходящей на территории католического университета. Отмечается, что во время возникшей драки прозвучало «от пяти до 12 выстрелов». Подозреваемого, задержанного на месте произошедшего, допрашивает полиция.

Напомним, в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде (штат Техас, США) погибли 19 детей и двое взрослых, ещё 17 человек получили различные ранения. Стрелявший, 18-летний местный житель, был ликвидирован силовиками.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония в честь окончания средней школы закончилась перестрелкой в кампусе Университета Ксавье, в которой пострадали не менее трёх человек.