Никосия, , 00:46 — REGNUM С 1 июня Республика Кипр отменяет последние санитарные ограничения, остававшиеся действовать для авиапассажиров, прибывающих в страну. Об этом сообщается на сайте кипрского министерства здравоохранения.

В аэропорту Skitterphoto

Речь идет о требовании, согласно которому путешественникам нужно было проставлять отрицательные тесты на коронавирус, а также справки о вакцинации от COVID-19. Кроме того, в республике перестает действовать масочный режим в закрытых помещениях.

Исключение сделано для «мест с повышенным риском», к которым отнесены медицинские учреждения, дома престарелых, места содержания уязвимых групп населения и общественный транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции с 1 июня для въезжающих в страну лиц больше не будет действовать требование о предъявлении справок с ПЦР-тестами или экспресс-тестами на антитела к коронавирусу.

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