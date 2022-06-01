Исламабад, , 00:39 — REGNUM Взрыв прогремел у дороги в районе Харнаи в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает Синьхуа.

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По его данным, автомобиль наехал на мину, которая была установлена на обочине. В результате взрыва погибли два человека, находившиеся в салоне машины. Место происшествия уже оцепили пакистанские силовики, ведется расследование. Пока ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая взрыв произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. По предварительной версии, террористы заминировали дорогу, по которой ехала военная колонна. В результате происшествия погиб один пакистанский военнослужащий.