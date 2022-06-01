Цхинвал, , 00:36 — REGNUM Референдум о присоединении Южной Осетии к России сильно обострит отношения между Моской и Тбилиси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Дмитрий-5-Аверин

Аслан Рубаев Понятно, что за осетинский народ будет решать Москва, и без согласования с Москвой такие действия невозможны. Тем более в такой обстановке, как сегодня. И если сейчас Россия дала бы санкцию на то, чтобы народ Южной Осетии провёл бы референдум и вступил в состав России, мы бы окончательно рассорились с Грузией, а там ссориться есть куда. И лишний раз накалять обстановку в Закавказье, когда бурлит Армения, Азербайджан и возлагать дополнительную нагрузку на российский МИД из-за подобного инцидента было бы невозможно. Это лишняя головная боль для Москвы. Ей не нужно обострять отношения с Грузией, а они бы обязательно обострились, несмотря на то, что сегодня Грузия и не является ближайшим другом России, но явно агрессивной внешнеполитической риторики с её стороны в настоящее время нет. Но если бы Россия поддержала бы этот референдум, грузины быстро бы изменили свою позицию. Конечно, для России это ничего не значит, но лишний раз это всё равно не нужно.

Напомним, что в Южной Осетии было принято решение о проведении референдума о вхождении в состав России, но 30 мая это решение было приостановлено новоизбранным президентом республики.