Минск, , 00:33 — REGNUM Ситуацию в сфере культуры в Белоруссии можно без преувеличения назвать «российской культурной оккупацией» и продвижением идеологии «русского мира» в сочетании с уничтожением всех белорусского. Об этом говорится в обращении Белорусского ПЕН-центра, опубликованном 30 мая на сайте организации.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители ПЕН-центра жалуются на отсутствие государственной поддержки белорусскоязычной книжной отрасли, высокие налоги, коммерческие цены на книги при фактическом отсутствии книжного рынка в Белоруссии, а также на то, что «в Белоруссии широко представлены книги российских издательств».

Кроме того, в организации отмечают «постоянные репрессии, затрагивающие авторов, издателей и сотрудников издательств, книгораспространителей, литературных комментаторов», связанных с белорусскоязычной литературой. В качестве примера приводится задержание издателя Андрея Янушкевича и литературного обозревателя Анастасии Карнацкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в день открытия минского книжного магазина «Кнігаўка» 16 мая белорусские силовики провели в нём обыск, после которого хозяин магазина и глава русофобского издательства «Янушкевіч» Андрей Янушкевич, а также сотрудница книжного магазина Анастасия Карнацкая были задержаны. Более 200 книг были изъяты из магазина, по 15 книгам проводится экспертиза.