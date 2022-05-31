Таганрог, Ростовская область, 1 июня, 2022, 00:17 — ИА Регнум. В Таганроге состоялось заседание по уголовному делу о краже радиостанций и другой электроники из самолёта Ил-80. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

«Уголовное дело по обвинению Жоры Х. отложено на 14 июня в 10:00. В судебном заседании [31 мая] оглашены показания восьми свидетелей стороны обвинения», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что инцидент на территории аэропорта «Южный» в Таганроге случился в декабре 2020 года. Воздушное судно прибыло для замены масла в шасси и техобслуживания. Сумма похищенного превысила 2,5 млн рублей.

Уголовное дело рассматривает Таганрогский городской суд.