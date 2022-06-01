Мадрид, , 00:17 — REGNUM 30-летний испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает издание Sportitalia, футболиста бесплатно может подписать римская «Рома».

Иско Дарья Антонова © ИА REGNUM

Текущее соглашение Иско со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 7,5 миллиона евро.

В завершившемся сезоне испанской Примеры 2021/22 Иско принял участие в четырнадцати турах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил одну желтую карточку. Суммарно на поле футболист провел 323 минуты.