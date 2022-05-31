Мадрид, 1 июня, 2022, 00:17 — ИА Регнум. 30-летний испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает издание Sportitalia, футболиста бесплатно может подписать римская «Рома».

Дарья Антонова ИА REGNUM Иско

Текущее соглашение Иско со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 7,5 миллиона евро.

В завершившемся сезоне испанской Примеры 2021/22 Иско принял участие в четырнадцати турах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил одну желтую карточку. Суммарно на поле футболист провел 323 минуты.