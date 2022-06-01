Нью-Йорк, США, , 00:16 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 31 мая умеренным снижением на фоне ожидания встречи президента США Джо Байдена с главой ФРС Джеромом Пауэллом. Больше других потерял Dow Jones.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 222,84 пункта (0,67%), до уровня 32 990,12 пункта. S& P 500 подешевел на 26,09 пункта (0,63%), до уровня 4132,15 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 49,74 пункта (0,41%), до уровня 12 081,39 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,18 (0,16%), до уровня $115,25 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 мая — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне позитивных корпоративных новостей и макростатистики.

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