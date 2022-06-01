Мадрид, , 00:14 — REGNUM 22-летний опорный полузащитник «Монако» и сборной Франции по футболу Орельен Тчуамени перейдет в мадридский «Реал» в грядущее летнее трансферное окно за 80 миллионов евро. Об этом 1 мая сообщило издание RMC Sport.

«Реал Мадрид» RonnyK

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Орельен Тчуамени принял участие в 35-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Тчуамени выступает за «Монако» с 29 января 2020 года после перехода из «Бордо» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.