Элиста, 1 июня, 2022, 00:13 — ИА Регнум. В Калмыкию после выполнения задач в ходе специальной военной операции на Украине вернулась группа сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Об этом в своём телеграм-канале написал глава республики Бату Хасиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

«Наши бойцы вернулись к своим семьям, родным и близким живыми и здоровыми. Пусть так будет всегда! Вся Калмыкия гордится вашим мужеством! Спасибо вам за верную службу и беззаветную любовь к Родине!» — обратился к бойцам руководитель региона.

С первых дней группа бойцов Росгвардии, прибывшая в район проведения специальной военной операции, служила на передовой. Дома их встретили родные и близкие.