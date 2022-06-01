Ростов-на-Дону, , 00:11 — REGNUM В Ростовской области под стражу отправлены четыре злоумышленника, причастные к похищению и продаже ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

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Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Красносулинского района — 39-летнего мужчины и 51-летней женщины и двух жителей Свердловской области — 31-летнего мужчины и 25-летней женщины. Им вменяется купля-продажа ребёнка (п. «з, б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) и похищение человека (п. «з, д, а» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Следователи полагают, что в декабре 2021 года обвиняемые обманным путём похитили у 27-летней жительницы посёлка Углеродовский Красносулинского района годовалого ребёнка. Мальчик был продан супружеской паре из Свердловской области.

«Следователями в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции установлено местонахождения ребёнка. В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия по его возврату матери», — уточнили в ведомстве.

Обвиняемые дали показания, устанавливаются другие соучастники преступления.